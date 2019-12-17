КСУ обнародовал решение о незаконности предоставления президенту права назначать председателей НАБУ и ГБР

17 декабря, 2019, 18:48

Конституционный суд Украины обнародовал вывод, где признал неконституционным законопроект о закреплении права президента назначать председателей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюрю

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что заключение является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

"Законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должность и увольнять с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) (рег. № 1014) не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины ", - говорится в решении суда.

Вчера источники в СМИ распространили информацию о таком решении суда.