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Espreso.tvОбществоКСУ обнародовал решение о незаконности предоставления президенту права назначать председателей НАБУ и ГБР

КСУ обнародовал решение о незаконности предоставления президенту права назначать председателей НАБУ и ГБР

Конституционный суд Украины обнародовал вывод, где признал неконституционным законопроект о закреплении права президента назначать председателей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюрю

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что заключение является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

"Законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должность и увольнять с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) (рег. № 1014) не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины ", - говорится в решении суда.

Вчера источники в СМИ распространили информацию о таком решении суда.

 

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