Компания российского сенатора Бабакова поставляет электричество подразделениям ВСУ, - расследование

17 декабря, 2019, 08:46

Член Совета Федерации России Александр Бабаков и его партнеры по бизнесу, в том числе президент московского ФК ЦСКА Евгений Гинер, связанные с компаниями, которые поставляют электроэнергию Вооруженным силам Украины

Об этом стало известно во время совместного расследования "Настоящего времени" (канал "Радио Свобода") и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер".

Речь идет о компаниях, связанных или принадлежащих большой энергетической компании VS Energy, конечные бенефициары которой - Гинер и Бабаков. Часть подразделений VS Energy зарегистрированы в Литве, Люксембурге и Голландии.

Сын Евгения Гинера Вадим через цепочку кипрских фирм контролирует гостиничный комплекс "Ореанда" в Ялте. Президент ЦСКА стал также основателем компании "Севэнергосбыт", правопреемника украинского ПАО "Севастопольэнерго" и бывшего актива VS Energy.

"Севэнергосбыт" поставляет электроэнергию в том числе и на российские военные объекты в Крыму. Например, один из клиентов компании - 13-й судоремонтный завод Черноморского флота МО РФ.

Другие активы VS Energy действуют на территории материковой Украины. Холдингу принадлежат энергокомпании в пяти областях: Херсонской, Кировоградской, Житомирской, Черновицкой и Ровенской. К сетям этих энергокомпаний подключены в том числе военные части Национальной гвардии и Минобороны Украины. Так, с 2016 на Кировоградщине военные заключили девять контрактов с "Кировоградоблэнерго" на общую сумму 53 млн гривен.