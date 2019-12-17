Кличко спорит с Мейвезером и Пакьяо за звание лучшего боксера 10-летия
17 декабря, 2019, 10:49
Украинец Владимир Кличко и еще четыре знаменитых боксера претендуют на звание лучшего бойца десятилетия
Об этом сообщает Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе - BWAA .
Вместе с Владимиром Кличко на награду номинированы американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд, филиппинец Мэнни Пакьяо и мексиканец Сауль Альварес.
Имя победителя будет объявлено 17 января.
Напомним, Кличко, Мейвезер и Уорд уже завершили карьеру.
- Напомним, 31 октября Владимир Кличко заявил, что может вернуться на ринг, чтобы превзойти рекорд американца Джорджа Формана , который стал чемпионом мира в супертяжелом весе в 45 лет.
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