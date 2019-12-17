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Espreso.tvСпортКличко спорит с Мейвезером и Пакьяо за звание лучшего боксера 10-летия

Кличко спорит с Мейвезером и Пакьяо за звание лучшего боксера 10-летия


фото: worldboxingnews.net
Украинец Владимир Кличко и еще четыре знаменитых боксера претендуют на звание лучшего бойца десятилетия

Об этом сообщает Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе - BWAA .

Вместе с Владимиром Кличко на награду номинированы американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд, филиппинец Мэнни Пакьяо и мексиканец Сауль Альварес.

Имя победителя будет объявлено 17 января.

Напомним, Кличко, Мейвезер и Уорд уже завершили карьеру.

 

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