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Espreso.tvОбществоГосгеокадастр открыл данные о разрешениях на землю

Госгеокадастр открыл данные о разрешениях на землю


фото: agropolit
Госгеокадастр начал обнародовать все решения о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Информация будет обновляться благодаря синхронизации с данными системы электронного документооборота Госгеокадастра - https://land.gov.ua/permit/

"Это позволит осуществлять эффективный общественный контроль, а также гарантирует доступность и публичность решений, которые принимает Госгеокадастр", - отметил премьер.

 

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