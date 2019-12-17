Госгеокадастр открыл данные о разрешениях на землю
17 декабря, 2019, 12:42
Госгеокадастр начал обнародовать все решения о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Информация будет обновляться благодаря синхронизации с данными системы электронного документооборота Госгеокадастра - https://land.gov.ua/permit/
"Это позволит осуществлять эффективный общественный контроль, а также гарантирует доступность и публичность решений, которые принимает Госгеокадастр", - отметил премьер.
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