Госбанки слишком медленно снижают кредитные ставки, - НБУ

17 декабря, 2019, 15:33

Заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова раскритиковала государственные банки из-за того, что они слишком медленно снижают свои процентные ставки по кредитам

Об этом она заявила во время презентации отчета о финансовой стабильности за декабрь 2019 года, передает hromadske.

"Банки, особенно государственные, слишком медленно реагируют на решения по монетарной политике (изменение учетной ставки Национальным банком Украины - ред.)", - подчеркнула Рожкова.

По ее словам, снижение ставок именно государственными банками является важным, поскольку они занимают большую часть банковского рынка и явля.тся "market maker".

Она добавила, что со снижением учетной ставки у банков будут сокращаться возможности зарабатывать на разнице в ставках по депозитам и кредитам.