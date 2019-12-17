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Espreso.tvМирГермания обжаловала решение суда ЕС по газопроводу OPAL

Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу OPAL


фото: ap
Германия подала апелляцию на решение Европейского суда, которое ограничивает объемы использования "Газпромом" газопровода OPAL. Ранее этот суд приказал сократить объем прокачки газа через него

Об этом сообщает DW.

Решение Еврокомиссии от 2016 г. позволяло "Газпрому" полностью загрузить "Северный поток" для поставки газа в Германию и Чехию.

Но 10 сентября суд Европейского Союза по искам Польши и Литвы отменил решение, которое дает "Газпрому" право использовать до 100% мощностей газопровода OPAL (сухопутного продолжения "Северного потока").

Долгосрочное следствие решения Суда ЕС - оператор газопровода должен обеспечить доступ к своей инфраструктуре третьим сторонам, и использование определенного газопровода не может быть гарантировано на 50% исключительно для "Газпрома" - в данном конкретном случае. Суд четко указал, что такие газопроводы не могут быть исключены из правил ЕС.

Россиянам после сентябрьского решения пришлось сократить объемы транспортировки газа по "Северному потоку" на 12,8 млрд кубометров голубого топлива в год, а "Газпром" начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

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