 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоFitch повысило рейтинг Ferrexpo до "BB-" с "B+"

Fitch повысило рейтинг Ferrexpo до "BB-" с "B+"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта компании Ferrexpo до "BB-" с "B +", прогноз "стабильный"

Об этом сообщает сайт Fitch Ratings.

Это лучший кредитный рейтинг среди всех украинских компаний.

Агентство сообщило, что повышение рейтинга следует за повышением странового потолка Украины с "B-" до "B" 6 сентября 2019 года. Долгосрочный рейтинг дефолта Ferrexpo остается на две ступени выше странового потолка, отражая хорошие операционные показатели вместе с ограниченным долгом на его балансе с равномерным профилем погашения.

Согласно ему, улучшение рейтинга также учитывает постепенное увеличение амортизации долга в течение следующих четырех лет и гибкость для бизнеса в части сокращения капитальных вложений и/или дивидендов в случае менее благоприятных рыночных условий, о чем свидетельствуют данные 2015-2017 гг.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

17 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать