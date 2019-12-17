Fitch повысило рейтинг Ferrexpo до "BB-" с "B+"

17 декабря, 2019, 22:55

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта компании Ferrexpo до "BB-" с "B +", прогноз "стабильный"

Об этом сообщает сайт Fitch Ratings.

Это лучший кредитный рейтинг среди всех украинских компаний.

Агентство сообщило, что повышение рейтинга следует за повышением странового потолка Украины с "B-" до "B" 6 сентября 2019 года. Долгосрочный рейтинг дефолта Ferrexpo остается на две ступени выше странового потолка, отражая хорошие операционные показатели вместе с ограниченным долгом на его балансе с равномерным профилем погашения.

Согласно ему, улучшение рейтинга также учитывает постепенное увеличение амортизации долга в течение следующих четырех лет и гибкость для бизнеса в части сокращения капитальных вложений и/или дивидендов в случае менее благоприятных рыночных условий, о чем свидетельствуют данные 2015-2017 гг.