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Espreso.tvОбществоЭкс-президента Пакистана приговорили к смертной казни за государственную измену

Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни за государственную измену

Первез Мушарраф
Первез Мушарраф
фото: reuters
Во вторник, 17 декабря, Специальный суд в Исламабаде приговорил бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене

Как сообщает BBC, соответствующее обвинение ему было предъявлено в 2013 году.

Поводом для этого стала приостановка в 2007 году действия Конституции страны и арест судей Верховного суда Пакистана.

В то же время сам экс-президент сейчас находится в Дубае, куда ему было разрешено выехать на лечение в 2016 году.

Генерал Мушарраф пришел к власти в Пакистане в результате военного переворота в 1999 году и занимал пост главы государства с 2001 по 2008 год.

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