Экс-президента Пакистана приговорили к смертной казни за государственную измену

17 декабря, 2019, 12:14

Во вторник, 17 декабря, Специальный суд в Исламабаде приговорил бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о государственной измене

Как сообщает BBC, соответствующее обвинение ему было предъявлено в 2013 году.

Поводом для этого стала приостановка в 2007 году действия Конституции страны и арест судей Верховного суда Пакистана.

В то же время сам экс-президент сейчас находится в Дубае, куда ему было разрешено выехать на лечение в 2016 году.

Генерал Мушарраф пришел к власти в Пакистане в результате военного переворота в 1999 году и занимал пост главы государства с 2001 по 2008 год.