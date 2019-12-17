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Espreso.tvМирЕгипетское правительство запланировало переезд в новую столицу

Египетское правительство запланировало переезд в новую столицу

В следующем году начнется процесс переезда различных государственных ведомств в новую столицу Египта

Об этом заявил президент Египта Абдель-Фатах аль-Сиси, пишет Xinhua.

"Египетский президент Абдель-Фатах аль-Сиси сказал, что правительственные штаб-квартиры будут перенесены в новую административную столицу в 2020 году", - говорится в материале.

Президент также пообещал использовать в государственном управлении новейшие технологии искусственного интеллекта.

"Мы удостоверились, что все необходимые технологии искусственного интеллекта использованы в процессе цифровизации египетских государственных услуг", - рассказал аль-Сиси.

Он добавил, что использование искусственного интеллекта позволяет не только уменьшить коррупцию, но и "преодолеть человеческую ошибку и сохранить время".

Напомним, Египет пока строит новую административную столицу - город Ведиан, - площадью 714 км Кв в 45 километрах от Каира. В город должны переехать большинство правительственных зданий, в том числе 29 министерств, правительство и парламент, а также гостиницы, торговые центры, парки и даже 20 жилых районов, способных разместить 6,5 миллиона жителей.

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