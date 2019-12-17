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Espreso.tvОбществоДжулиани признался, что Йованович мешала ему получить компромат на Байдена

Джулиани признался, что Йованович мешала ему получить компромат на Байдена

Адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что бывший посол в Украине Мари Йованович мешала ему получить компромат на экс-вице-президента Джо Байдена

Об этом сообщает УП со ссылкой на The New Yorker.

Именно поэтому Джулиани считал своей задачей убрать Йованович с должности.

Издание в своей статье описывает расследование Джулиани в Украине и его общение с Юрием Луценко.

"Я считал, что Йованович нужно было устранить прочь. Она осложнила бы расследования (против Байден - ред.) любому.", - сказал Джулиани.

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