Джулиани признался, что Йованович мешала ему получить компромат на Байдена
17 декабря, 2019, 07:59
Адвокат президента США Рудольф Джулиани признался, что бывший посол в Украине Мари Йованович мешала ему получить компромат на экс-вице-президента Джо Байдена
Об этом сообщает УП со ссылкой на The New Yorker.
Именно поэтому Джулиани считал своей задачей убрать Йованович с должности.
Издание в своей статье описывает расследование Джулиани в Украине и его общение с Юрием Луценко.
"Я считал, что Йованович нужно было устранить прочь. Она осложнила бы расследования (против Байден - ред.) любому.", - сказал Джулиани.
- Ранее Джулиани заявил, что экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина дважды пытались отравить .
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