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Espreso.tvМирДжонсон провел первые назначения в правительстве после победы на выборах

Джонсон провел первые назначения в правительстве после победы на выборах


фото: reuters
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел первые назначения в составе Кабинета министров после победы на досрочных парламентских выборах

Об этом сообщает Sky News.

На должность министра по делам Уэльса был назначен консерватор Стивен Харт, министром цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта стала Ники Морган.

В ближайшее время британскому премьеру нужно заполнить еще две вакантные должности заместителей министров, а большие перестановки в составе правительства ожидаются только в феврале - после выхода Британии из состава Европейского союза, который должен состояться уже 31 января следующего года.

12 декабря в Великобритании состоялись внеочередные парламентские выборы, на которых Консервативная партия одержала убедительную победу.

По результатам официального подсчета в 605 из 650 округов консерваторы получат более 330 из 650 мест в Палате общин, то есть абсолютное большинство.

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