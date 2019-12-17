Джонсон провел первые назначения в правительстве после победы на выборах
Об этом сообщает Sky News.
На должность министра по делам Уэльса был назначен консерватор Стивен Харт, министром цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта стала Ники Морган.
В ближайшее время британскому премьеру нужно заполнить еще две вакантные должности заместителей министров, а большие перестановки в составе правительства ожидаются только в феврале - после выхода Британии из состава Европейского союза, который должен состояться уже 31 января следующего года.
12 декабря в Великобритании состоялись внеочередные парламентские выборы, на которых Консервативная партия одержала убедительную победу.
По результатам официального подсчета в 605 из 650 округов консерваторы получат более 330 из 650 мест в Палате общин, то есть абсолютное большинство.
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