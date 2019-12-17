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Espreso.tvЭкономикаЧАО "АвтоКрАЗ" объявляет о начале стратегического партнерства с нигерийской компанией Proforce Limited

ЧАО "АвтоКрАЗ" объявляет о начале стратегического партнерства с нигерийской компанией Proforce Limited

ЧАО "АвтоКрАЗ", крупнейший производитель тяжелых грузовых автомобилей в Украине, и компания Proforce Limited – поставщик решений в сфере обороны, подписали соглашение о стратегическом партнерстве для совместного изготовления военных и гражданских грузовых автомобилей КрАЗ в Нигерии

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве между ЧАО "АвтоКрАЗ" и Proforce Limited предусматривает производство большегрузных дорожных автомобилей под брендом KRAZ-PROFORCE. Эти транспортные средства будут отвечать самым высоким международным стандартам качества и потребностям потребителей, как на гражданском, так и на военном рынках. 

Мы считаем, что между нашими компаниями существует множество синергий, которые можно использовать для создания мощных производственных возможностей, необходимых для Нигерии.
В течение следующего года партнерство будет направлено на изготовление грузовиков мирового стандарта, которые разработаны в соответствии с потребностями рынков Нигерии и Африки. Это совместное предприятие повлияет на экономику Нигерии, создав новые рабочие места, одновременно способствуя технологическому развитию страны.

 

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