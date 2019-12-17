Баканов заявил о том, что стоит реанимировать площадку между Украиной и РФ для обмена пленными

17 декабря, 2019, 19:42

Обмен пленными следует проводить, не меняя сути принципа "всех на всех", на котором сошлись участники Нормандского саммита

Об этом заявил глава Службы безопасности Иван Баканов в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

"Обмен было бы хорошо проводить параллельными процессами, но при этом не менять сути "всех на всех", как было договорено в "Нормандии". Есть часть идентифицированных, но есть еще и те, кто подлежит идентификации", - сказал он.

По словам Баканова, сейчас украинская сторона не может завершить идентификацию незаконно удерживаемых лиц из-за недопуска стороной ОРДЛО международных наблюдателей в места, где их содержат.

Председатель СБУ также пояснил, что Украина должна обменивать и граждан РФ с Россией: "рационально реанимировать площадку, которая была на первом обмене - Украина и Российская Федерация".