Баканов заявил о том, что стоит реанимировать площадку между Украиной и РФ для обмена пленными
Об этом заявил глава Службы безопасности Иван Баканов в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
"Обмен было бы хорошо проводить параллельными процессами, но при этом не менять сути "всех на всех", как было договорено в "Нормандии". Есть часть идентифицированных, но есть еще и те, кто подлежит идентификации", - сказал он.
По словам Баканова, сейчас украинская сторона не может завершить идентификацию незаконно удерживаемых лиц из-за недопуска стороной ОРДЛО международных наблюдателей в места, где их содержат.
Председатель СБУ также пояснил, что Украина должна обменивать и граждан РФ с Россией: "рационально реанимировать площадку, которая была на первом обмене - Украина и Российская Федерация".
- Украина и Россия во время переговоров в нормандском формате в Париже договорились провести обмен военнопленными и удерживаемыми лицами до конца 2019 года.
- В террористической организации "ДНР" заявляют , что готовы отдать Украине 53 заложника в обмен на 88 террористов.
- Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена удерживаемых лиц в свете решений встречи "нормандской четверки" в Париже.
- Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина готова согласиться на серьезные компромиссы при следующем обмене удерживаемыми лицами.
- По данным ОБСЕ, списки на обмен пленными между Украиной и так называемыми "ЛНР" и "ДНР" еще не согласованы.
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