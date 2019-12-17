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Espreso.tvОбществоАвария танкера Delfi в Одессе: водолазы достали вещественные доказательства и документы с затонувшего судна

Авария танкера Delfi в Одессе: водолазы достали вещественные доказательства и документы с затонувшего судна

Cпециалисты коммунального учреждения "спасательно-водолазной службы" Одесского горсовета изъяли вещественные доказательства и документацию с танкера Delfi, который затонул возле одесского пляжа

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Одесского горсовета Андрей Котляр.

"По обращению правоохранительных органов, специалисты КУ "Спасательно-водолазная служба" Одесского горсовета, приняли участие в изъятии вещественных доказательств и документации с танкера Delfi. Все доказательства были собраны спасателями и водолазами и переданы следователям. Работы проводились по решению Киевского районного суда Одессы", - написал Котляр.

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