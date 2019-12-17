Авария танкера Delfi в Одессе: водолазы достали вещественные доказательства и документы с затонувшего судна
17 декабря, 2019, 22:22
Cпециалисты коммунального учреждения "спасательно-водолазной службы" Одесского горсовета изъяли вещественные доказательства и документацию с танкера Delfi, который затонул возле одесского пляжа
Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Одесского горсовета Андрей Котляр.
"По обращению правоохранительных органов, специалисты КУ "Спасательно-водолазная служба" Одесского горсовета, приняли участие в изъятии вещественных доказательств и документации с танкера Delfi. Все доказательства были собраны спасателями и водолазами и переданы следователям. Работы проводились по решению Киевского районного суда Одессы", - написал Котляр.
- Напомним, 22 ноября иностранный танкер Delfi сел на мель у берегов Одессы. Спасатели сняли с судна двух членов экипажа и капитана, несмотря на то, что судовладелец запретил команде покидать судно и подавать сигнал SOS.
- Содержание концентрации нефтепродуктов вокруг полузатопленного судна Delfi превысило норму.
- Полиция открыла уголовное производство по факту аварии танкера Delfi. Танкер могут разрезать на месте, где он затонул.
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