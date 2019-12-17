Авария на Дунае в Будапеште: суд повторно арестовал украинского капитана

17 декабря, 2019, 10:54

В Венгрии повторно арестовали украинского капитана круизного судна Viking Sigyn, в результате столкновения которого с экскурсионной лодкой на реке Дунай погибли 28 человек

Как сообщает AP, прокуратура Будапешта опасается, что 64-летний украинец может убежать до передачи дела в суд.

В октябре украинского капитана отпустили под домашний арест и обязали носить электронный браслет.

Прокуратура Будапешта инкриминирует 64-летнему капитану преступную халатность, которая привела к массовым жертвам, и 35 случаев неоказание помощи.

Прокуроры просят для него девять лет тюрьмы.

Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туристы и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считались пропавшими без вести.

Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.