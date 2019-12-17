Авария на Дунае в Будапеште: суд повторно арестовал украинского капитана
Как сообщает AP, прокуратура Будапешта опасается, что 64-летний украинец может убежать до передачи дела в суд.
В октябре украинского капитана отпустили под домашний арест и обязали носить электронный браслет.
Прокуратура Будапешта инкриминирует 64-летнему капитану преступную халатность, которая привела к массовым жертвам, и 35 случаев неоказание помощи.
Прокуроры просят для него девять лет тюрьмы.
Прогулочный катер "Русалка" затонул вечером 29 мая в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.
На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туристы и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семь удалось спасти, 21 человек считались пропавшими без вести.
Венгерская полиция задержала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода. Позже суд Буды в Будапеште арестовал его на месяц.
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция