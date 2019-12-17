Американский чемпион пообещал Ломаченко проблемы в бою с Лопесом
Об этом сообщает Fighthype.
По словам чемпиона мира экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли в бою против Василия Ломаченко американец будет иметь преимущество в габаритах, поэтому украинцу придется рисковать.
"Ему придется сокращать дистанцию. Ломаченко нравится такой тип поединка, но у Лопеса будет возможность ударить его, потому что у Ломаченко короткие руки и он любит быть поблизости. Это настоящий бой. Это не будет легкий бой для Ломаченко в любом случае. Это будет хорошая драка, я вам обещаю. Я не могу дождаться поединка ", - сказал Брэдли.
Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2020 украинец и американец встретятся в бою за титул абсолютного чемпиона мира.
- 15 декабря американец Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда Комми и стал соперником украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- 16 декабря тренер и отец боксера Теофимо Лопеса заявил, что американец без проблем разберется с украинцем Василием Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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