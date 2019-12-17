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Espreso.tvСпортАмериканский чемпион пообещал Ломаченко проблемы в бою с Лопесом

Американский чемпион пообещал Ломаченко проблемы в бою с Лопесом


фото: BoxingScene
Американский боксер Тимоти Брэдли заявил, что украинца Василия Ломаченко ждут большие проблемы в бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса из США

Об этом сообщает Fighthype.

По словам чемпиона мира экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли в бою против Василия Ломаченко американец будет иметь преимущество в габаритах, поэтому украинцу придется рисковать.

"Ему придется сокращать дистанцию. Ломаченко нравится такой тип поединка, но у Лопеса будет возможность ударить его, потому что у Ломаченко короткие руки и он любит быть поблизости. Это настоящий бой. Это не будет легкий бой для Ломаченко в любом случае. Это будет хорошая драка, я вам обещаю. Я не могу дождаться поединка ", - сказал Брэдли.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2020 украинец и американец встретятся в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

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