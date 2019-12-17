Американский чемпион пообещал Ломаченко проблемы в бою с Лопесом

17 декабря, 2019, 11:44

Американский боксер Тимоти Брэдли заявил, что украинца Василия Ломаченко ждут большие проблемы в бою за титул абсолютного чемпиона мира против Теофимо Лопеса из США

Об этом сообщает Fighthype.

По словам чемпиона мира экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли в бою против Василия Ломаченко американец будет иметь преимущество в габаритах, поэтому украинцу придется рисковать.

"Ему придется сокращать дистанцию. Ломаченко нравится такой тип поединка, но у Лопеса будет возможность ударить его, потому что у Ломаченко короткие руки и он любит быть поблизости. Это настоящий бой. Это не будет легкий бой для Ломаченко в любом случае. Это будет хорошая драка, я вам обещаю. Я не могу дождаться поединка ", - сказал Брэдли.

Василий Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета). Теофимо Лопес владеет титулом IBF (Международной боксерской федерации). Весной 2020 украинец и американец встретятся в бою за титул абсолютного чемпиона мира.