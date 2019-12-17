Алексей Гончаренко: мы поддержим только такую земельную реформу, которая пойдет на пользу мелким и средним фермерам, а не олигархам

Об этом сказал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко, передает пресс-служба "Европейской Солидарнсоти".

"Это очень важная тема, я лично подал очень много правок, потому что мы не хотим, чтобы был принят закон о земельном бпзпре, потому что нам под видом закона о земельном рынке продвигают закон о земельном базаре, где селянин может выйти и продать последнее, что у него есть - это земельный пай ", - сказал Гончаренко.

Также политик отметил, что законопроект власти направлен на интересы крупного бизнеса, а Украине необходимо развивать средний класс и малое фермерское предпринимательство по европейским принципам.

"Мы выступаем за то, чтобы в результате земельной реформы у нас был создан мощный средний класс фермеров, которые работают на своей земле, кормят себя и страну, а для этого нужно много ограничений: количество земли в одни руки, кто имеет право ее покупать. Все это должно быть совершенно четко и жестко прописано, как это сделано в Европе. В Польше ограничения земли в одни руки 500 га. Я подал соответствующую правку, а они сейчас говорят, ну ладно, пусть будет не 200 тыс., а 20 тыс. но 20 тыс. - это также очень много. Давайте не забывать, что у нас на селе живет 13 млн человек. Поэтому действительно нет разницы, какой олигарх купит землю, а надо делать такой закон, чтобы украинский фермер покупал землю и на ней работал. Конечно, мы против законопроекта о рынке земли, который сейчас ", - отметил депутат.