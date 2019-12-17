20 тысяч гектаров в одни руки: "слуги народа" обсудили земельную реформу
Об этом сообщила в Facebook заместитель главы фракции Евгения Кравчук.
Заседание проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли. По словам Кравчук, разговоров об отсутствии необходимости рынка земли во фракции нет.
"Комитет по вопросам аграрной и земельной политики финализируют формулировки по поводу того, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме", - написала Кравчук.
Также она отметила, что порог концентрации земли в одних руках будет значительно уменьшен.
"Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - написала Кравчук.
Кроме того, она анонсировала воплощение "специальных предохранителей", которые бы сделали невозможным спекуляции с перепродажей земли в первые годы после открытия рынка. Однако не уточнила, о чем именно идет речь.
- Напомним, что 13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине.
- Рада может начать рассмотрение закопроекта о рынке земли во втором чтении в пятницу, 20 декабря , если профильный комитет успеет его рассмотреть, заявил глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.
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