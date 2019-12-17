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Espreso.tvОбщество20 тысяч гектаров в одни руки: "слуги народа" обсудили земельную реформу

20 тысяч гектаров в одни руки: "слуги народа" обсудили земельную реформу

Во время заседания фракции "Слуга народа" вечером 16 декабря были обсуждены параметры функционирования рынка земли

Об этом сообщила в Facebook заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

Заседание проходило с одним вопросом повестки дня - введение рынка земли. По словам Кравчук, разговоров об отсутствии необходимости рынка земли во фракции нет.

"Комитет по вопросам аграрной и земельной политики финализируют формулировки по поводу того, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме", - написала Кравчук.

Также она отметила, что порог концентрации земли в одних руках будет значительно уменьшен.

"Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - написала Кравчук.

Кроме того, она анонсировала воплощение "специальных предохранителей", которые бы сделали невозможным спекуляции с перепродажей земли в первые годы после открытия рынка. Однако не уточнила, о чем именно идет речь.

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