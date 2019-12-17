18 декабря в Украине аномальное тепло и без осадков - погода на среду
Об этом сообщает Нfталка Диденко, передает Еспресо.TV .
"Похоже, что завтра окончательно проснутся все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму", - шутит госпожа Диденко.
Синоптик объясняет, что антициклон из берегов Турции прогонит из территории стране любые осадки.
По словам госпожи Натальи, температура воздуха в Украине в течение дня будет достигать + 7 + 13 ° С, а на Западе и Юге ожидается + 10 + 15 ° С.
Юго-западный ветер будет или небольшим, или максимум умеренным.
"В Киеве завтра планируется пик прогулов среди студентов, школьников и практически всех слоев занятых граждан, офисных и неофисних. Разве можно будет сидеть в помещении, когда на улице будет +12 градусов?", - прогнозирует госпожа Наталья.
К концу недели в Украине удержится теплая погода. Дожди появятся ближе к субботе.
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