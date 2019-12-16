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Espreso.tvОбществоЖурнал "Перец" прекращает печать

Журнал "Перец" прекращает печать

Самый известный сатирический журнал Украины выпустил последнюю печатную версию и с января 2020 будет выходить только в онлайн формате

Об этом сообщает официальная страница журнала "Перец" в Facebook.

"Анонс" ПЕРЦА "№12 за 2019, последнего бумажного печатного экземпляра. Напоминаю уважаемой общине, с января следующего года журнал будет выходить в свет в электронном виде в сети Интернет", - сообщает издание.

В издании объясняют, что журнал "Перец" был закрыт еще в 2013 году ГП "Пресса Украины" "по инициативе пособников Януковича", однако издание продолжало существовать на волонтерских началах, прежде всего, как двусторонний лист "Перец на передовой" (его распространяли в зоне АТО-ООС), а впоследствии - по инициативе творческой группы журнала, его возродили с января 2017.

"Средств подписчиков хватало только на верстку, корректуру текстов и печать. Львиную долю забирала Укрпочта на доставку журнала. Сатирики, карикатуристы, редактора работали над созданием" Перца "бесплатно. Из-за отказа Укрпочты доставлять журнал в сельской местности, небольших городах, рост цены на полиграфию , стоимость бумаги, нежелание подписчиков платить за журнал цене, равной 150 г вареной колбасы, было решено перейти на цифровой формат. Кто уважает украинскую сатиру и юмор, будут покупать просмотр журнала с с чня 2020 в интернете. Если проект оправдает себя и мы получим достаточно средств, то восстановим его бумажную версию для горячих поклонников и стоить он будет около 100 грн. с доставкой через «Новую почту», - поясняют в издании.

Справка: Первые два номера журнала «Красный перец» увидели свет в Харькове в 1922 году. В организации и редактировании журнала вместе с Василием Елланом-Голубым участвовал Остап Вишня. К сожалению, из-за экономических трудностей третий номер так и не вышел. В 1986 году журнал выходил тиражом в 3,3 млн экземпляров.

  • Напомним, недавно издание "Зеркало недели" прекратило выпуск печатной версии
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