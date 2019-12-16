Зеленский прилетел с официальным визитом в Азербайджан
16 декабря, 2019, 21:08
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Азербайджанскую республику
Об этом сообщает Офис президента.
В рамках визита запланирована встреча Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате.
По результатам переговоров ожидается подписание украинско-азербайджанских документов и встреча со СМИ.
Кроме того, Зеленский встретится с Премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
Также президенты примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.
Кроме того, Зеленский вместе с женой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.
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