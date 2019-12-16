Зеленский прилетел с официальным визитом в Азербайджан

16 декабря, 2019, 21:08

Об этом сообщает Офис президента.

В рамках визита запланирована встреча Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате.

По результатам переговоров ожидается подписание украинско-азербайджанских документов и встреча со СМИ.