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Espreso.tvОбществоЗеленский прилетел с официальным визитом в Азербайджан

Зеленский прилетел с официальным визитом в Азербайджан


фото: facebook/president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Азербайджанскую республику

Об этом сообщает Офис президента.

В рамках визита запланирована встреча Зеленского с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также переговоры в расширенном формате.

По результатам переговоров ожидается подписание украинско-азербайджанских документов и встреча со СМИ.

Кроме того, Зеленский встретится с Премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Также президенты примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

Кроме того, Зеленский вместе с женой Еленой посетит Украинский культурно-образовательный центр Бакинского славянского университета и встретится с представителями украинской общины в Азербайджане.

 

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