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Espreso.tvОбществоЗаместителя секретаря СНБО Кривоноса назначили отвечать за тероборону

Заместителя секретаря СНБО Кривоноса назначили отвечать за тероборону


фото: opinionua
Заместителя секретаря СНБО, генерала Сергея Кривоноса назначили ответственным за развитие территориальной обороны Украины

Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на информацию секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Второй вопрос (во время заседания СНБО 5 декабря 2019 года, - ред.), который обсуждался, связан с территориальной обороной. Кривонос назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. И мы понимаем, что все, кто сегодня хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие - будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", - сказал Данилов.

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