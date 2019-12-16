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Espreso.tvМирИмпичмент Трампа: в Сенате хотят заслушать показания Болтона

Импичмент Трампа: в Сенате хотят заслушать показания Болтона

Чак Шумер
Чак Шумер
фото: reuters
Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер предложил вызвать для дачи показаний по делу об импичменте президента Дональда Трампа четырех действующих и бывших помощников Белого дома

Соответствующее предложение он изложил в письме к лидеру большинства в Сенате республиканцу Митчу Макконнеллу, сообщает The Hill.

Среди них - экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малван, его помощник Роберт Блэр, а также чиновник по вопросам бюджета Белого дома Майкл Даффи.

Шумер также призвал Сенат подать запрос для получения документов Белого дома, Государственного департамента и Административно-бюджетного управления относительно задержки военной помощи Украине.

"Я также предлагаю Сенату требовать представления в суд ограниченного набора документов, которые, как мы считаем, прольют дополнительный свет на принятие администрацией решений относительно задержки финансирования военной помощи в Украине и ее (администрации Трампа - ред.) просьбы о проведении определенных расследований, о которых должен был объявить правительство Украины ", - написал Шумер.

Шумер предложил начать рассмотрение дела в Сенате 6-7 января 2020 года.

Нагадаемло, в пятницу Юридический комитет Палаты представителей США большинством голосов утвердил две статьи по импичменту президента Дональда Трампа. Они включат злоупотребления властью, а также обструкцию Конгресса в процессе расследования по импичменту главы Белого дома.

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