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Espreso.tvОбществоВерховный суд разрешил УПЦ (МП) сохранить название

Верховный суд разрешил УПЦ (МП) сохранить название

Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить название, отклонив соответствующую кассационную жалобу Министерства культуры

Пиро этом говорится в на сайте Единого госреестра судебных решений.

"Кассационную жалобу Министерства культуры Украины оставить без удовлетворения. Постановление Окружного административного суда города Киева от 22 апреля 2019 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 22 июля 2019 по делу №640/4748/19 оставить без изменений", - говорится в резолютивной части решения.

Таким образом, Верховный суд согласился с судами предыдущих инстанций, запрещавшими перерегистрацию УПЦ (МП). В частности, суд запретил регистрационным органам менять сведения в Едином госреестре о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных подразделениях до разрешения спора по существу.

Ранее, 22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск УПЦ (МП) об отмене приказа Минкульта, который обязывал ряд религиозных организаций должны внести изменения в свои названий.

Верховная Рада обязала УПЦ (МП) указывать в названии принадлежность к Русской православной церкви.

В УПЦ (МП) выступили против решения парламента, назвав его антиконституционным.

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