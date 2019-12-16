Верховный суд разрешил УПЦ (МП) сохранить название

16 декабря, 2019, 21:12

Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить название, отклонив соответствующую кассационную жалобу Министерства культуры

Пиро этом говорится в на сайте Единого госреестра судебных решений.

"Кассационную жалобу Министерства культуры Украины оставить без удовлетворения. Постановление Окружного административного суда города Киева от 22 апреля 2019 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 22 июля 2019 по делу №640/4748/19 оставить без изменений", - говорится в резолютивной части решения.

Таким образом, Верховный суд согласился с судами предыдущих инстанций, запрещавшими перерегистрацию УПЦ (МП). В частности, суд запретил регистрационным органам менять сведения в Едином госреестре о Киевской митрополии УПЦ и ее структурных подразделениях до разрешения спора по существу.

Ранее, 22 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск УПЦ (МП) об отмене приказа Минкульта, который обязывал ряд религиозных организаций должны внести изменения в свои названий.

Верховная Рада обязала УПЦ (МП) указывать в названии принадлежность к Русской православной церкви.

В УПЦ (МП) выступили против решения парламента, назвав его антиконституционным.