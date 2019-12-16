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Espreso.tvОбществоВ Ираке нашли братскую могилу с более 640 гражданскими

В Ираке нашли братскую могилу с более 640 гражданскими


фото: reuters
В Ираке вблизи города Фаллуджа обнаружили место массового захоронения 643 мирных жителей племени аль-Мухамда

Об этом сообщает Al Arabiya.

"Место массового захоронения от 2016 года было найдено в Ираке с останками 643 гражданских, которых считают жертвами резни в Саклавии, в 5 километрах к северу от Фаллудже", - говорится в сообщении.

По данным источников в Департаменте судебной медицины в Рамади, черепа, человеческие кости, остатки одежды, в том числе детского, следы от пуль и наручников указывают на то, что в этом месте совершено массовое убийство гражданских.

Как сообщил собеседник, все погибшие могут быть членами племени аль-Мухамда, которые в 2016 году пропали без вести.

Отмечается, что того же года иракская армия и поддерживаемые Ираном вооруженные силовики освободили Фаллуджу и ее окрестности от террористов "Исламского государства". Однако террористы не контролировали район, где жило само племя.

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