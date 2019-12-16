В Индии вспыхнули массовые беспорядки: шестеро погибших

16 декабря, 2019, 15:14

В Индии во время массовых беспорядков, устроенных противниками нового закона о гражданстве, погибли шесть человек

Об этом сообщает The Guardian.

"Количество погибших в результате кровавых столкновений, вызванных противоречивым законом о гражданстве, увеличилось до шести, протестующие на северо-востоке Индии пообещали продолжать демонстрации", - говорится в публикации.

Как заявили местные чиновники, в индийском штате Ассам четыре человека погибли от огнестрельных ранений, нанесенных полицейскими. Еще один человек погиб, когда магазин, в котором он спал, подожгли. Шестой человек умер после избиения во время протеста 14 декабря.

Всего около пяти тысяч протестующих приняли участие в демонстрации в воскресенье в Гувахати. Сотни полицейских наблюдали за протестом.

Беспорядки вспыхнули из-за принятого в прошлую среду закона, устанавливающего религиозную принадлежность как один из критериев получения гражданства.

Закон предоставляет представителям шести религиозных групп (индусам, сикхам, христианам, джайнам, парсам и буддистам), бежавшим от религиозных преследований в Пакистане, Бангладеш и Афганистане до 2015 года, право стать гражданами Индии.

Оппозиция и правозащитники заявили, что закон, который исключает из этого перечня мусульман, является инструментом правительства, призванным ослабить светские основы индийской государственности.

В Нью-Дели в воскресенье протестные выступления против закона о гражданстве, вызвавший острые дискуссии, привели к вспышкам насилия. Полицейские зашли в университетский городок и применили слезоточивый газ против студентов-участников манифестации.

В воскресенье в столице Индии из-за протестов были закрыты менее 15 станций метро.