В Индии вспыхнули массовые беспорядки: шестеро погибших
Об этом сообщает The Guardian.
"Количество погибших в результате кровавых столкновений, вызванных противоречивым законом о гражданстве, увеличилось до шести, протестующие на северо-востоке Индии пообещали продолжать демонстрации", - говорится в публикации.
Как заявили местные чиновники, в индийском штате Ассам четыре человека погибли от огнестрельных ранений, нанесенных полицейскими. Еще один человек погиб, когда магазин, в котором он спал, подожгли. Шестой человек умер после избиения во время протеста 14 декабря.
Всего около пяти тысяч протестующих приняли участие в демонстрации в воскресенье в Гувахати. Сотни полицейских наблюдали за протестом.
Беспорядки вспыхнули из-за принятого в прошлую среду закона, устанавливающего религиозную принадлежность как один из критериев получения гражданства.
Закон предоставляет представителям шести религиозных групп (индусам, сикхам, христианам, джайнам, парсам и буддистам), бежавшим от религиозных преследований в Пакистане, Бангладеш и Афганистане до 2015 года, право стать гражданами Индии.
Оппозиция и правозащитники заявили, что закон, который исключает из этого перечня мусульман, является инструментом правительства, призванным ослабить светские основы индийской государственности.
В Нью-Дели в воскресенье протестные выступления против закона о гражданстве, вызвавший острые дискуссии, привели к вспышкам насилия. Полицейские зашли в университетский городок и применили слезоточивый газ против студентов-участников манифестации.
В воскресенье в столице Индии из-за протестов были закрыты менее 15 станций метро.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно