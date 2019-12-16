В Украине стремительно сократилась добыча угля

16 декабря, 2019, 10:46

Угледобывающие предприятия Украины в январе-ноябре 2019 года сократили добычу рядового угля на 6,8% (на 2,60 млн тонн) по сравнению с этим же периодом 2018 года - до 28,412 млн тонн

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в Министерстве энергетики и охраны окружающей среды, передает ЭП .

Как отмечается, добыча коксующегося угля увеличилась на 5,3% (на 284,1 тыс. тонн) - до 5 млн 605,6 тыс. Тонн, тогда как энергетического снизился на 9,3% (на 2 млн 344,2 тыс. тонн) - до 22 млн 806,8 тыс. тонн.

В то же время ООО "Краснолиманская", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику сокрытия данных о своей деятельности от министерства, началась с начала сентября 2018 года.

Согласно данным министерства, в ноябре-2019 добыча рядового угля снизилась на 1,2% (на 33,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 - до 2 млн 751,5 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минекоенерго, за 11 месяцев текущего года сократили добычу на 11,7% (на 443,6 тыс. тонн) - до 3 млн 343,3 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась на 56,9% (на 284,5 тыс. тонн) - до 784,3 тыс. тонн, тогда как энергетического - уменьшился на 22,2% (на 728,1 тыс. тонн), до 2559000 тонн.

Шахты Донецкой области за 11 месяцев 2019 обеспечили добычу 10 млн 143,9 тыс. тонн угля (-0,2% к январю-ноябрю-2018), Луганськой - 313,1 тыс. тонн (-31,6%), Днепропетровской - 16 млн 632,5 тыс. тонн (-9,2%), Львовской- 1257000 т (-12,8%), Волынской - 65,9 тыс. тонн (-30%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом - до 33 млн 286,4 тыс. Тонн.

В т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) - до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического - на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн ​​477 3 тыс. тонн.