В Украине стремительно сократилась добыча угля
Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в Министерстве энергетики и охраны окружающей среды, передает ЭП .
Как отмечается, добыча коксующегося угля увеличилась на 5,3% (на 284,1 тыс. тонн) - до 5 млн 605,6 тыс. Тонн, тогда как энергетического снизился на 9,3% (на 2 млн 344,2 тыс. тонн) - до 22 млн 806,8 тыс. тонн.
В то же время ООО "Краснолиманская", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику сокрытия данных о своей деятельности от министерства, началась с начала сентября 2018 года.
Согласно данным министерства, в ноябре-2019 добыча рядового угля снизилась на 1,2% (на 33,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 - до 2 млн 751,5 тыс. тонн.
Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минекоенерго, за 11 месяцев текущего года сократили добычу на 11,7% (на 443,6 тыс. тонн) - до 3 млн 343,3 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась на 56,9% (на 284,5 тыс. тонн) - до 784,3 тыс. тонн, тогда как энергетического - уменьшился на 22,2% (на 728,1 тыс. тонн), до 2559000 тонн.
Шахты Донецкой области за 11 месяцев 2019 обеспечили добычу 10 млн 143,9 тыс. тонн угля (-0,2% к январю-ноябрю-2018), Луганськой - 313,1 тыс. тонн (-31,6%), Днепропетровской - 16 млн 632,5 тыс. тонн (-9,2%), Львовской- 1257000 т (-12,8%), Волынской - 65,9 тыс. тонн (-30%).
Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом - до 33 млн 286,4 тыс. Тонн.
В т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) - до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического - на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн 477 3 тыс. тонн.
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