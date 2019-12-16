В Украине начали тестировать приложение с водительским удостоверением в смартфоне
Об этом говорится в сообщении "ПриватБанка".
Сообщается, что сегодня стартовал период бета-тестирования мобильного приложения, на сегодняшний день количество зарегистрированных составляет более 58 тыс. человек.
"Каждый, кто отвечает техническим критериям участия в тестировании, получит письмо-приглашение. В процессе рассмотрения заявок и отбора участников основным критерием было соблюдение всех условий - наличие водительских прав и техпаспорта, а также возможность пройти идентификацию через BankID в Приват24", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что отобранные участники получат письма на электронный адрес ссылки для доступа к программе. После входа в личный кабинет водителя и загрузки документов водители смогут пользоваться приложением непосредственно на дорогах. Верификация документов сотрудниками полиции будет проходить с помощью QR-кода.
В случаях, когда полицейские будут отказываться признавать документы в смартфоне и требовать пластиковые, водителям необходимо обратиться на горячую линию полиции.
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