В Украине начали тестировать приложение с водительским удостоверением в смартфоне

16 декабря, 2019, 16:06

В Украине началось тестирование мобильного приложения "Дия" c водительскими правами в смартфоне

Об этом говорится в сообщении "ПриватБанка".

Сообщается, что сегодня стартовал период бета-тестирования мобильного приложения, на сегодняшний день количество зарегистрированных составляет более 58 тыс. человек.

"Каждый, кто отвечает техническим критериям участия в тестировании, получит письмо-приглашение. В процессе рассмотрения заявок и отбора участников основным критерием было соблюдение всех условий - наличие водительских прав и техпаспорта, а также возможность пройти идентификацию через BankID в Приват24", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что отобранные участники получат письма на электронный адрес ссылки для доступа к программе. После входа в личный кабинет водителя и загрузки документов водители смогут пользоваться приложением непосредственно на дорогах. Верификация документов сотрудниками полиции будет проходить с помощью QR-кода.

В случаях, когда полицейские будут отказываться признавать документы в смартфоне и требовать пластиковые, водителям необходимо обратиться на горячую линию полиции.