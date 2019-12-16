В США подготовили закон, осуждающий притеснения Россией верующих в Крыму и на Донбассе
Об этом сообщает Голос Америки .
"Кремль преследует мирные религиозные общины в оккупированном Крыму и контролируемом его представителями Донбассе даже более жестко и широко, чем на территории России Правительство России нарушает международное гуманитарное право и международные обязательства по уважения и защиты религиозных свобод. Беззаконие Кремля должен тянуть за собой последствия, что будет означать правосудия для народа Украины ", - сказал Кливер.
По словам Уилсона, более пяти лет Россия незаконно оккупирует Крым и контролирует часть Донбасса вооруженными формированиями, которыми она командует. "Служащие и наемники Кремля похищают, арестовывают и пытают людей в этих регионах за их веру. Российские чиновники несут вину и этот законопроект поможет привлечь их к ответственности", - добавил конгрессмен.
Внести законопроект в Сенат США планируют на этой неделе.
В нем указывается, что нарушения, Россия оказывает на оккупированной и контролируемой территории, в основном направлены против Православной Церкви Украины, Украинской Греко-католической Церкви, протестантов и Свидетелей Иеговы.
Согласно проектом закона, президент Соединенных Штатов будет обязан принимать во внимание нарушения прав верующих и на оккупированных и контролируемых Россией территориях при решении, вносить Россию в перечень страны, действия которых вызывают особую обеспокоенность в этой сфере.
Законопроект разъясняет, что Россия несет ответственность за нарушения на территориях, которые она оккупировала, или контролирует.
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