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Espreso.tvОбществоВ "Слуге народа" назвали возможную дату направления изменений в Конституцию по децентрализации на рассмотрение КСУ

В "Слуге народа" назвали возможную дату направления изменений в Конституцию по децентрализации на рассмотрение КСУ


фото: znaj.ua
Верховная Рада может направить на рассмотрение Конституционного суда Украины предложения изменений в Конституцию по децентрализации 20 декабря

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНИАН.

"Это так называемое нулевое голосование. Я думаю, что в четверг мы вряд ли сможем направить, так как текст появился только сегодня. Текст является неотложным, президент его определил, он вносится в повестку дня сессии. И завтра, я думаю, мы проголосуем сокращение сроков подготовки к этому "нулевому" чтению для того, чтобы в пятницу попробовать направить этот законопроект в Конституционный суд", - сказал Корниенко.

Нардеп также добавил, что местные выборы вероятно будут происходить в соответствии с действующим законодательством в октябре, а не раньше.

"Я думаю, что местные выборы будут по существующей Конституции - в октябре. Скорее всего, они и состоятся в октябре", - добавил Корниенко.

Депутат отметил, что вывод КСУ может появиться уже до конца текущей сессии.

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