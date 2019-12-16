В "Слуге народа" назвали возможную дату направления изменений в Конституцию по децентрализации на рассмотрение КСУ
Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает УНИАН.
"Это так называемое нулевое голосование. Я думаю, что в четверг мы вряд ли сможем направить, так как текст появился только сегодня. Текст является неотложным, президент его определил, он вносится в повестку дня сессии. И завтра, я думаю, мы проголосуем сокращение сроков подготовки к этому "нулевому" чтению для того, чтобы в пятницу попробовать направить этот законопроект в Конституционный суд", - сказал Корниенко.
Нардеп также добавил, что местные выборы вероятно будут происходить в соответствии с действующим законодательством в октябре, а не раньше.
"Я думаю, что местные выборы будут по существующей Конституции - в октябре. Скорее всего, они и состоятся в октябре", - добавил Корниенко.
Депутат отметил, что вывод КСУ может появиться уже до конца текущей сессии.
- Напомним, 13 декабря президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №2598 "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)".
- В Раде появился текст законопроекта о децентрализации.
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