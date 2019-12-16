В Одессе сожгли машину депутата облсовета, - СМИ
16 декабря, 2019, 20:34
В понедельник, 16 декабря, в Одессе неизвестные сожгли автомобиль депутата Одесского областного совета от партии "Доверяй делам" Александра Ахмерова
Об этом сообщает одесское издание "Думская" .
По данным издания, припаркованный внедорожник подожгли бутылкой с зажигательной смесью.
Нацполиция в Одесской области сообщает, что инцидент произошел в 16:20 по ул. Артиллерийской и подтверждает, что возгорание случилось, по предварительной версии, в результате поджога.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
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