В Одессе сожгли машину депутата облсовета, - СМИ

16 декабря, 2019, 20:34

В понедельник, 16 декабря, в Одессе неизвестные сожгли автомобиль депутата Одесского областного совета от партии "Доверяй делам" Александра Ахмерова

Об этом сообщает одесское издание "Думская" .

По данным издания, припаркованный внедорожник подожгли бутылкой с зажигательной смесью.

Нацполиция в Одесской области сообщает, что инцидент произошел в 16:20 по ул. Артиллерийской и подтверждает, что возгорание случилось, по предварительной версии, в результате поджога.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.