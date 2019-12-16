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Espreso.tvОбществоВ налоговой назвали суммы, которые ФОПы будут платить в 2020 году

В налоговой назвали суммы, которые ФОПы будут платить в 2020 году

Государственная налоговая служба Украины обнародовала размеры налогов и единого социального взноса, которые начнут действовать с 2020 года для физических лиц-предпринимателей (ФЛП)

Об этом говорится в сообщении ГНС.

Изменения в размерах ЕСВ и единого налога для ФЛП связанные с вступлением в силу бюджета на 2020 год, в котором депутаты и правительство пересмотрели размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Таким образом, с 1 января 2020 предприниматели на упрощенной группе налогообложения платить:

  • ФОПы на первой группе упрощенной системы налогообложения - 1249,26 гривны в месяц (1039,06 гривны ЕСВ и 210,2 гривны единого налога).

  • ФОПы на второй группе упрощенной системы - 1983,66 гривны в месяц (1039,06 гривны ЕСВ и 944,6 гривны единого налога).

  • ФОПы третьей группы упрощенной системы налогообложения - размер единого налога будет зависеть от размера дохода и системы, которую выберет плательщик 3% от дохода за месяц для тех ФЛП, которые платят налог на добавленную стоимость (НДС) и 5% от дохода для тех, кто НДС не платит. Размер ЕСВ составит 1039,06 гривен в месяц.

Также в Налоговой сообщили, что с 1 января изменится размер туристического сбора (его платят гостиницы и хостелы). Он вырастет до 23,62 гривны за 1 ночь пребывания туриста в гостинице для внутренних туристов из Украины. По иностранного туриста отеля придется заплатить до 236,15 гривны за 1 ночь пребывания. Окончательный размер туристического сбора определяют местные советы.

Налог на недвижимость в 2020 году составит не более 70,85 гривны за 1 квадратный метр.

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