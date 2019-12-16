В МИДе осудили информацию о привлечении террористов "ЛДНР" к "нормандскому формату"
Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.
"Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не влияют на достижение мира, а наоборот, вредны, направленными на легитимацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", - говорится в сообщении.
Там напомнили о плане, который обеспечит мир на Донбассе.
"Формула установления мира в Украине очень проста - вывод Россией своих войск и восстановление Украиной контроля над государственной границей. Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине", - говорится в сообщении.
В МИД добавили, что любые провокации апологетов агрессивной политики РФ воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении.
- Россия назвала условием для внесения изменений в Минские соглашения прямые переговоры Украины с представителями ОРДЛО.
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