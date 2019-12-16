 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ МИДе осудили информацию о привлечении террористов "ЛДНР" к "нормандскому формату"

В МИДе осудили информацию о привлечении террористов "ЛДНР" к "нормандскому формату"

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на информацию о якобы привлечении представителей т.н. республик ЛДНР к переговорам в "нормандском формате"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не влияют на достижение мира, а наоборот, вредны, направленными на легитимацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", - говорится в сообщении.

Там напомнили о плане, который обеспечит мир на Донбассе.

"Формула установления мира в Украине очень проста - вывод Россией своих войск и восстановление Украиной контроля над государственной границей. Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что любые провокации апологетов агрессивной политики РФ воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении.

  • Россия назвала условием для внесения изменений в Минские соглашения прямые переговоры Украины с представителями ОРДЛО.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

16 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать