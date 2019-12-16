В Китае 3D-принтер напечатал стену для защиты от наводнений

16 декабря, 2019, 10:40

В китайском городе Сучжоу 3D-принтер закончил строительство стены для защиты от наводнений

Об этом сообщает 3D Printing Media Network.

Конструкцию создали из отдельных деталей, в полностью собранном виде она считается крупнейшим объектом, распечатанным на 3D-принтере. Облицовочная стена позволит защитить береговую линию от воздействия воды при наводнениях.

Общая длина конструкции составляет 500 метров.

В компании, которая разработала проект отметили, что 3D-печать позволило не менять береговую линию, а также оказался значительно дешевле традиционного метода строительства защитных сооружений.