В Китае 3D-принтер напечатал стену для защиты от наводнений
16 декабря, 2019, 10:40
В китайском городе Сучжоу 3D-принтер закончил строительство стены для защиты от наводнений
Об этом сообщает 3D Printing Media Network.
Конструкцию создали из отдельных деталей, в полностью собранном виде она считается крупнейшим объектом, распечатанным на 3D-принтере. Облицовочная стена позволит защитить береговую линию от воздействия воды при наводнениях.
Общая длина конструкции составляет 500 метров.
В компании, которая разработала проект отметили, что 3D-печать позволило не менять береговую линию, а также оказался значительно дешевле традиционного метода строительства защитных сооружений.
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