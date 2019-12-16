В Киеве внедорожник протаранил легковушку, а ту отбросило во встречный автомобиль
Об этом сообщают "Вартови Еспресо" .
Авария произошла на Столичном шоссе. Внедорожник Toyota, двигаясь в направлении Конча-Заспы, протаранил в заднюю часть Chery, стоявший в левой полосе для поворота налево.
От удара Chery отбросило на встречную, где он протаранил Renault, двигавшийся навстречу. В результате столкновения Renault перевернулся на бок, а Chery выбросило на тротуар. Очевидцы происшествия помогли выбраться из перевернутого автомобиля мужчине и женщине и вызвали врачей.
На место происшествия прибыли несколько автомобилей "скорой". К счастью, никто из участников ДТП серьезных травм не получил. Водитель и пассажир Chery, как и водитель с пассажиркой Renault были пристегнуты ремнями безопасности. Причины ДТП выясняют правоохранители.
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