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Espreso.tvОбществоВ электронный реестр застроек вшили "привет-закладку" от предшественников, - Федоров

В электронный реестр застроек вшили "привет-закладку" от предшественников, - Федоров


фото: tsn
В электронном реестре услуг в сфере строительства обнаружили странный скрипт, который позволяет временно скрывать документы от публичного доступа

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook

"Изобретательность коррупционеров ограничено. Их бы смекалку и в пользу граждан. В минувшую пятницу мы запустили первые 9 электронных услуг в сфере строительства без чиновника. Только за выходные начато 19 строек и 6 объектов введено в эксплуатацию онлайн.

Внимательно следя за первыми услугами, мы обнаружили удивительный факт: документы после автоматизированной проверки регистрируются в реестре автоматически, впрочем, они не отображаются в публичной части реестра. То есть публично проверить, что, например, право зарегистрировано, невозможно.

Наши специалисты быстро проверили эту ситуацию и нашли в реестре строительства очень странный скрипт с не менее странным названием "не светит", который скрывал документы на срок до 10 дней в зависимости от различных параметров, которые вносились явно не администратором системы. Такой себе "привет-закладка" от предшественников ", - говорится в сообщении.

В МИнцифры объясняют это схемой: "если раньше после подачи людьми документов с ними связывались посторонние лица и предлагали ускорить регистрацию документов".

Министр сообщил, что сейчас скрипт удален. Федоров также сообщил, что на этой неделе будет обнародован реестр строительства в форме открытых данных, "чтобы раз и навсегда снять все возможные манипуляции и сокрытие данных".

Это позволит СМИ, бизнесу общественности легко проверять легитимность любого строительства, анализировать застройщика: много у него долгостроев и нарушений в прошлом.

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