В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
16 декабря, 2019, 10:14
Вечером 15 декабря в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71
Об этом сообщает Думская .
Как сообщает издание, в 2016 году этот военный корабль вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "Сибриз 2016".
Эсминец приписан к морской базы Норфолк, штат Вирджиния.
Корабль вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами «Гарпун», а также 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2".
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