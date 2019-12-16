В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

16 декабря, 2019, 10:14

Вечером 15 декабря в Черное море вошел американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71

Об этом сообщает Думская .

Как сообщает издание, в 2016 году этот военный корабль вместе с десантным судном LSD41 "Уитби Айленд" принимал участие в международных учениях "Сибриз 2016".

Эсминец приписан к морской базы Норфолк, штат Вирджиния.

Корабль вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами «Гарпун», а также 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк", ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2".