Украинскую курятину с января будут проверять на антибиотики

16 декабря, 2019, 09:43

Ассоциация "Союз птицеводов Украины" разработала и утвердила новые требования для производителей курятины, и с января 2020года будет проводить мониторинг производителей мяса птицы на содержание антибиотиков

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

С 1 января начнется трехмесячный мониторинг производителей курятины, после чего предприятия получат право наносить дополнительную маркировку на продукцию, полученную без применения антибиотиков.

"Ассоциация" Союз птицеводов Украины ", при поддержке FAO, ЕБРР и Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, разработала и утвердила требования по выращиванию птицы без применения антимикробных средств, а также Стандартную операционную процедуру подтверждения соответствия мощностей птицепредприятий данным требованиям" , - говорится в сообщении.

Контролируемый мониторинг остатков ингибиторов и токсинов в кормах, воде, конечной продукции и продуктах жизнедеятельности птицы в течение всего цикла ее выращивания проведут на четырех предприятиях: Мироновская птицефабрика, которая входит в группу МХП (ТМ "Наша Ряба"), Винницкая птицефабрика группы МХП (ТМ " Наша Ряба "), Владимир-Волынская птицефабрика (ТМ" Эпикур "), Ясенсвит ГК Ovostar Union (ТМ" Ясенсвит »).

После трехмесячных исследований проведут оценку соответствия (аудит).

"Результаты аудита и заключение о соответствии будут считаться основанием для предоставления права наносить маркировку на пищевой продукт компаний", - отмечают в ассоциации.

Результаты проверок будут доступны на сайте ассоциации.