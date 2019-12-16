Украина стала 39-й в рейтинге могущества стран, - US News & World Report

16 декабря, 2019, 09:55

US News & World Report отдало первенство США, второе место у России, третье - у Китая

Американское политическое издание US News & World Report опубликовало рейтинг стран по мощи в 2019 году.

US News & World Report отдало первенство США, второе место в России, третье - у Китая.

К критериям определения могущества в издании отнесли экономику, военную мощь, политическое влияние, лидерство в мире, а также членство и участие государств в международных альянсах.

Рейтинг стран был составлен аналитиками из BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.

В первую десятку вошли также Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Украина в списке разместилась между Мексикой (38-я) и Финляндией (40-я). Страна опередила Польшу (44-я), Грецию (41-я), Казахстан (43-я). Также в рейтинге Украина выше таких европейских стран, как Португалия, Сербия, Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Хорватия, Ирландия и др.

Однако, выше разместились такие страны, как Беларусь, Вьетнам, Южная Африка, Египет, Катар, Пакистан, Ирак, Иран и Люксембург.

Журнал US News & World Report оценил 80 стран мира, самые низкие ступеньки в рейтинге заняли Литва (76-я), Словакия, Словения, Латвия и Эстония (80-я).

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