Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погоды ждать в ближайшие дни
16 декабря, 2019, 16:20
В ближайшие дни в большинстве областей Украины сохранится сухая и теплая погода
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"В ближайшие дни максимальная дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от +4 до + 11°C", - говорит синоптик.
В южной части Украины и на западе ожидается от +10 до + 14°C.
Существенных осадков не ожидается, однако будут наблюдаться туманы, которые будут ухудшать видимость на отставные 300-500 м.
В Киеве, как и в большинстве областей Украины, будет сохраняться антициклональный характер погодных условий, который приведет сухую и теплую погоду.
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