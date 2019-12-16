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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко рассказала, какой погоды ждать в ближайшие дни

Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой погоды ждать в ближайшие дни

В ближайшие дни в большинстве областей Украины сохранится сухая и теплая погода

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие дни максимальная дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от +4 до + 11°C", - говорит синоптик.

В южной части Украины и на западе ожидается от +10 до + 14°C.

Существенных осадков не ожидается, однако будут наблюдаться туманы, которые будут ухудшать видимость на отставные 300-500 м.

В Киеве, как и в большинстве областей Украины, будет сохраняться антициклональный характер погодных условий, который приведет сухую и теплую погоду.

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