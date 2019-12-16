Суд закрыл дело против Ефремова о голосовании по "диктаторским законам" 16 января

16 декабря, 2019, 19:54

Печерский районный суд города Киева закрыл уголовное дело о причастности экс-лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова к "ручному" голосованию за "диктаторские законы" 16 января 2014 года

Об этом сообщает "Судебный репортер".

"Адвокаты подали ходатайство о закрытии дела, ссылаясь на то, что орган досудебного следствия квалифицировал действия как причинившие тяжкие последствия в виде морального вреда. Однако принятый в мае 2014 закон в связи с подготовкой к безвизовому режиму с ЕС декриминализировал преступления в этой части", - говорится в сообщении.

Из обвинительного акта и ходатайства адвокатов следует, что материальный ущерб не был нанесен, пострадавшие в деле отсутствуют, а гражданский иск не подавался. При этом в постановлении Печерского суда не зафиксировано возражения прокурора.

В результате судья Вита Бортническая согласилась закрыть дело со ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК Украины - уголовное производство закрывается в случае вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за такие деяния.

"Диктаторские законы" 16 января 2014 года пакет законов, которые, по мнению экспертов, ограничивали права граждан, предоставляли власти больше полномочий по наказанию протестующих и имели целью криминализировать оппозицию и гражданское общество. Законы принимали с грубыми нарушениями - поднятием рук, без использования системы "Рада" и без обсуждения, а тексты законов стали доступными только после голосования. Голоса дали фракции Партии регионов и КПУ.

Несмотря на общественное сопротивление тогдашний президент Виктор Янукович подписал эти законы, в результате чего противостояние между протестующими и силовиками в центре Киева усилилось.