Суд разрешил "Укрнафте" не платить дивиденды государству

16 декабря, 2019, 14:44

ПАО "Укрнафта" добилось восстановления судебного запрета на принятие решения о выплате дивидендов за 2018 год

Об этом сообщает издание Finbalance со ссылкой на постановление Шестого апелляционного административного суда от 14 ноября.

Апелляционный суд возобновил действие обеспечительных мер, которые позволяют "Укрнафте" не принимать решение о выплате дивидендов за 2018 год.

Они были введены 25 июня путем приостановления действия постановления Кабинета министров о нормативе отчисления чистой прибыли за 2018 год относительно ПАО "Укрнафта".

Эти мероприятия на некоторое время были отменены судом 10 сентября, после чего "Укрнафта" подала апелляционную жалобу, которую 14 ноября Шестой апелляционный админсуд удовлетворил.

Рассмотрение иска по существу запланировано на 15 января 2020 года.

При этом решение по дивидендам "Укрнафты", 50% + 1 акция которой принадлежит "Нафтогазу", до сих пор принято не было.

Ранее "Укрнафта" сообщила суду, что выплата дивидендов в размере 90% чистой прибыли, как это определено правительственным постановлением, является "непосильным бременем для компании".

Как сообщается, с мая "Укрнафта" прекратила выплаты просроченного налогового долга.

За 10 месяцев 2019 на погашение просроченного долга было направлено всего 52 млн грн. Чистый просроченный долг компания оценивает в 10,6 млрд грн. По данным "Нафтогаза", общая задолженность "Укрнафты" перед бюджетом, включая штрафы и пени, достигает 30 млрд грн.