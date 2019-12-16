США и Китай договорились об отмене пошлин
Соответствующие согласия правительства США и Китая достигли накануне, пишет CNBC.
Кроме постепенного снятия пошлин на товары, общая стоимость которых достигает десятков миллиардов долларов, страны договорились о постепенном оживление торговли. В частности, Китай согласился покупать больше американской сельскохозяйственной продукции, на чем ранее настаивал президент США Дональд Трамп.
Отметим, что Китай и США договорились отменять пошлины на товары друг друга постепенно и пока утвердили только первый этап в отмене пошлин.
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Напомним, с 6 июля 2018 действуют 25% -ные пошлины на товары из Китая стоимостью $ 50 млрд в год (и соответствующие меры Пекина на них). С сентября США ввели пошлины на китайские товары стоимостью $ 200 млрд по ставке 10% с намерением повысить ее до 25% с начала следующего года.
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США приняли решение перенести введение пошлин на китайские товары на 1 марта 2019 года.
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В марте США решили не отменять пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР.
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В Международном валютном фонде считают , что из-за торговой войны, которую начала администрация президента США Дональда Трампа, рост мировой экономики начал замедляться.
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