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Espreso.tvОбществоСША и Китай договорились об отмене пошлин

США и Китай договорились об отмене пошлин


фото: reuters
Соединенные Штаты Америки и Китай согласились на первый этап постепенной отмены пошлин на товары друг друга. Новое торговое соглашение между странами должно положить конец торговой войне, которая длилась почти 2 года

Соответствующие согласия правительства США и Китая достигли накануне, пишет CNBC.

Кроме постепенного снятия пошлин на товары, общая стоимость которых достигает десятков миллиардов долларов, страны договорились о постепенном оживление торговли. В частности, Китай согласился покупать больше американской сельскохозяйственной продукции, на чем ранее настаивал президент США Дональд Трамп.

Отметим, что Китай и США договорились отменять пошлины на товары друг друга постепенно и пока утвердили только первый этап в отмене пошлин.

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