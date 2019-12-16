С начала года 18 гражданских погибли на Донбассе, - ОБСЕ
Об этом говорится в очередном отчете о работе СММ ОБСЕ.
"С начала 2019 года количество подтвержденных Миссией жертв среди гражданского населения составляет 145 человек: 18 погибших и 127 раненых", - говорится в отчете.
Как указано, СММ подтвердила информацию об одной жертве среди гражданского населения: женщина получила огнестрельное ранение грудной клетки и открытій перелом левой руки, когда 25 ноября вместе со своим 20-месячным сыном шла по мосту в Марьинке.
"В период с 25 ноября по 8 декабря Миссия зафиксировала примерно 8900 нарушений режима прекращения огня, в том числе примерно 1600 взрывов, которые были сосредоточены преимущественно в четырех горячих точках в Донецкой области - против 12 900 нарушений режима прекращения огня, в частности ориентировочно 3300 взрывов за предыдущий двухнедельный период ", - говорится в сообщении.
Также СММ за указанный период зафиксировала 13 единиц вооружения, размещенных с нарушением соответствующих линий отведения - против 35 единиц за предыдущий двухнедельный период.
Кроме того, миссия продолжала фиксировать "военное присутствие и присутствие военного типа, в частности в жилых районах и вблизи них".
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