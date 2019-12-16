"Весна прошла давно, еще не сел никто", - Зеленский пришел на концерт "Вечернего Квартала"
16 декабря, 2019, 10:12
Президент Владимир Зеленский появился на съемках новогоднего шоу "Вечернего Квартала" студии "Квартал 95"
Появление Зеленского во Дворце Украина можно увидеть в видео, которое опубликовал в Facebook журналист Дмитрий Кучер.
Помощница Зеленского Юлия Мендель выложила в сеть отрывок из праздничного концерта, на котором артисты со сцены исполнили песню об отсутствии обещанных посадок.
"Кварталовцы" в песне обращаются к прокурорам со словами: "С лицами суровыми сидят прокурорские С делами громкими есть к вам вопросики: Весна прошла давно, еще не сел никто – А че, зимой у вас сажать не принято?".
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