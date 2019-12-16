 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Весна прошла давно, еще не сел никто", - Зеленский пришел на концерт "Вечернего Квартала"

"Весна прошла давно, еще не сел никто", - Зеленский пришел на концерт "Вечернего Квартала"

Президент Владимир Зеленский появился на съемках новогоднего шоу "Вечернего Квартала" студии "Квартал 95"

Появление Зеленского во Дворце Украина можно увидеть в видео, которое опубликовал в Facebook журналист Дмитрий Кучер.

Помощница Зеленского Юлия Мендель выложила в сеть отрывок из праздничного концерта, на котором артисты со сцены исполнили песню об отсутствии обещанных посадок.

"Кварталовцы" в песне обращаются к прокурорам со словами: "С лицами суровыми сидят прокурорские С делами громкими есть к вам вопросики: Весна прошла давно, еще не сел никто – А че, зимой у вас сажать не принято?".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@ kvartal95official

Сообщение, распространенный Iuliia Mendel (@iuliia_mendel)

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

16 декабря, 2019 понедельник

15 декабря, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать