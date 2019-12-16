"Весна прошла давно, еще не сел никто", - Зеленский пришел на концерт "Вечернего Квартала"

16 декабря, 2019, 10:12

Появление Зеленского во Дворце Украина можно увидеть в видео, которое опубликовал в Facebook журналист Дмитрий Кучер.

Помощница Зеленского Юлия Мендель выложила в сеть отрывок из праздничного концерта, на котором артисты со сцены исполнили песню об отсутствии обещанных посадок.

"Кварталовцы" в песне обращаются к прокурорам со словами: "С лицами суровыми сидят прокурорские С делами громкими есть к вам вопросики: Весна прошла давно, еще не сел никто – А че, зимой у вас сажать не принято?".