"В любой форме, как можно скорее": Пристайко заявил о необходимости Украины в новом спецпредставителе США

16 декабря, 2019, 17:27

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что государство заинтересовано, чтобы на должность специального представителя США по делам Украины была назначен новый человек

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Пристайко рассказал, что ведутся переговоры о назначении нового человека на должность спецпредставителя США по делам Украины после отставки Курта Волкера.

"Я говорил с посланником Государственного департамента о том, что нам интересно иметь такого человека, который имел бы возможность возглавить команду переговоров с американской стороны. Мы говорили о том, что есть разные варианты реализации этого. Может быть вариант Виктории Нуланд, когда она была официальным представителем государственного департамента и одновременно помощником государственного секретаря, отвечая за регион (при президентстве Барака Обамы)", - сказал Пристайко.

Он отметил, что этот человек должен осознавать ситуацию, которая происходит в регионе.

"Это удобно в том контексте, что ты осознаешь, что происходит в этом регионе. У тебя есть люди, которые профессионально работают, то есть дипломаты, работающие на этих направлениях. С другой стороны - то, что делал Курт Волкер. Он был освобожден от ежедневных обязанностей во всех направлениях, и мог концентрироваться только на направлении "нормандского процесса". Оба варианта обеспечения интересны по-своему, и нам они важны", - добавил министр.

Он отметил, что украинская сторона "оставляет выбор за нашими американскими партнерами, каким образом может быть реализован этот важный для нас канал связи".

"Непосредственный канал связи был на уровне помощника Президента Российской Федерации Владислава Суркова и Курта Волкера. Мы, честно говоря, испытываем дефицит этой работы с американской стороны, и хотели бы, чтобы эта должность была занята в любой форме, как можно быстрее", - подчеркнул Пристайко.

Ранее, по данным СМИ, сообщалось, что должность спецпредставителя США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер, будет полностью отменена.