"Тебя поддерживает вся Украина!": Зеленский отреагировал на оскорбление футболиста Зозули испанскими ультрас
16 декабря, 2019, 19:14
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского нападающего испанского клуба "Альбасете" Романа Зозулю после оскорблений в его сторону от фанатов клуба "Райо Вальекано"
Об этом президент написал на своей странице в Facebook.
"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!"- написал Зеленский.
Напомним, матч "Альбасете" против "Райо Вальекано" во втором дивизионе чемпионата Испании остановили после первого тайма из-за оскорблений от фанов в адрес Зозули.
Зозуля играет за "Альбасете" с 2017 года. После начала военной агрессии РФ на Донбассе футболист регулярно помогает украинской армии.
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