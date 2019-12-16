"Тебя поддерживает вся Украина!": Зеленский отреагировал на оскорбление футболиста Зозули испанскими ультрас

16 декабря, 2019, 19:14

Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!"- написал Зеленский.

Напомним, матч "Альбасете" против "Райо Вальекано" во втором дивизионе чемпионата Испании остановили после первого тайма из-за оскорблений от фанов в адрес Зозули.

Зозуля играет за "Альбасете" с 2017 года. После начала военной агрессии РФ на Донбассе футболист регулярно помогает украинской армии.