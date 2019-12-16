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Espreso.tvМир"Северный поток-2" не достроят к началу 2020 года

"Северный поток-2" не достроят к началу 2020 года

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии рассмотрит запрос о продолжении строительства газопровода "Северный поток-2" в понедельнику, 16 декабря

Об этом сообщает DW.

"Чтобы закончить строительство газопровода" Северный поток-2 "в ближайшие месяцы планируется продолжить работы нынешней зимы и весной 2020 года. Заявка на внесение изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельнику, 16 декабря ", - отмечается в сообщении.

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