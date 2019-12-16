"Северный поток-2" не достроят к началу 2020 года
16 декабря, 2019, 11:12
Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии рассмотрит запрос о продолжении строительства газопровода "Северный поток-2" в понедельнику, 16 декабря
Об этом сообщает DW.
"Чтобы закончить строительство газопровода" Северный поток-2 "в ближайшие месяцы планируется продолжить работы нынешней зимы и весной 2020 года. Заявка на внесение изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельнику, 16 декабря ", - отмечается в сообщении.
- Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 млрд долларов. В нем предусмотрено введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в США хотят ввести обязательные санкции в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.
- Ранее Маас заявил, что введение санкций против "Северного потока-2" является вмешательством в европейскую энергетическую политику.
- В Германии считают, что под американские санкции могут попасть 350 компаний.
- А компании, которые строят трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США.
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