"Северный поток-2" не достроят к началу 2020 года

16 декабря, 2019, 11:12

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии рассмотрит запрос о продолжении строительства газопровода "Северный поток-2" в понедельнику, 16 декабря

Об этом сообщает DW.

"Чтобы закончить строительство газопровода" Северный поток-2 "в ближайшие месяцы планируется продолжить работы нынешней зимы и весной 2020 года. Заявка на внесение изменений в проект уже подана в немецкое Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии. Ожидается, что ведомство рассмотрит запрос в понедельнику, 16 декабря ", - отмечается в сообщении.