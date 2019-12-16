"Сегодня оформили - завтра получили": ГМС планирует ускорить изготовление паспортов

16 декабря, 2019, 14:23

В украинском правительстве планируют ускорить изготовление паспортов. В Киеве будет доступно изготовление за один день, а для областных центров это будет три рабочих дня

Об этом рассказал председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк в интервью "Европейской правде" .

"В Киеве будет изготовление паспорта за один день: сегодня оформили, завтра получили. Для областных центров это будет три рабочих дня, потому что быстрее логистика не успевает. Эта услуга будет немного дороже, но стоимость будет не заоблачной", - отметил Соколюк.

По его словам, эта инициатива уберет пространство для коррупции, когда чиновники обещают изготовить паспорт быстрее официального срока. При этом останутся старые сроки изготовления - 7 дней и 20 дней.

"А еще мы сейчас делаем предложение оформления за один визит к ГТС двух документов - ID-карты и загранпаспорта. Это будет по сниженной стоимости, потому что мы фотографируем один раз, отпечатки берем один раз. То есть процедура по времени будет быстрее, а стоимость для человека - ниже ", - добавил Соколюк.

Сообщается, что ГМС хочет отменить привязку оформления первой ID-карты к адресу места жительства. Сейчас ID выдают только по месту регистрации, а можно будет делать это где угодно.