"Никаких договоренностей по транзиту нет", - Нафтогаз опроверг фейки о соглашении с РФ
16 декабря, 2019, 15:22
Украинская и российская стороны не имеют никаких, даже предварительных, договоренностей относительно будущего транзита российского газа через газотранспортную систему Украины
Об этом сообщили в пресс служба Нафтогаза.
Украинская компания опровергла информацию, распространенную некоторыми СМИ по достижению "предварительных договоренностей по транзиту".
"Россияне начали активно обсуждать вопрос будущих газовых отношений с нами и новым Оператором ГТС. Это прогресс, но к практическим соглашений еще далеко", - сообщили в Нафтогазе.
В компании сообщают, что между Украиной и Россией продолжаются переговоры как на уровне экспертов, так и на политическом уровне, с участием представителей Еврокомиссии.
- Напомним, 28 ноября в Вене состоялись украинские-российские переговоры по газу.
- До этого премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал возможные поставки российского газа.
- Крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинским законодательством истекает 13 декабря.
- 18 ноября в Газпроме заявили, что прислали Нафтогазу официальное предложение о заключении нового соглашения на транзит газа на 1 год или продлении действующих контрактов. Условием этого является отказ Украины от претензий к Газпрому в пределах победы в Стокгольмском арбитраже, а также от штрафа, который на Газпром наложил украинский Антимонопольный комитет.
- Украина потенциально может согласиться на прямые поставки газа из России после 4 лет отказа после выплаты Газпромом своего долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража, сообщил министр энергетики Оржель.
- 13 декабря СМИ сообщали, что представители Нафтогаза и Газпрома начали переговоры по транзиту российского газа через газотранспортную систему Украины в Вене.
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