"Никаких договоренностей по транзиту нет", - Нафтогаз опроверг фейки о соглашении с РФ

16 декабря, 2019, 15:22

Украинская и российская стороны не имеют никаких, даже предварительных, договоренностей относительно будущего транзита российского газа через газотранспортную систему Украины

Об этом сообщили в пресс служба Нафтогаза.

Украинская компания опровергла информацию, распространенную некоторыми СМИ по достижению "предварительных договоренностей по транзиту".

"Россияне начали активно обсуждать вопрос будущих газовых отношений с нами и новым Оператором ГТС. Это прогресс, но к практическим соглашений еще далеко", - сообщили в Нафтогазе.

В компании сообщают, что между Украиной и Россией продолжаются переговоры как на уровне экспертов, так и на политическом уровне, с участием представителей Еврокомиссии.